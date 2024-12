Si schiantano con l’auto, feriti nonni, figlia e nipotini: incidente la notte di Santo Stefano

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Si schiantano con l'auto contro un muro la notte di Santo Stefano. Feriti una coppia di nonni, la figlia e i due nipotini che viaggiavano a bordo della vettura. L'incidente stradale è avvenuto nel cuore di questa notte, giovedì 26 dicembre 2024, attorno alle ore 3,00, sulla Strada Statale 90 Bis, all'altezza del km 8,400, in corrispondenza del territorio di competenza del Comune di Greci, in provincia di Avellino. La nonna è rimasta incastrata nell'abitacolo accartocciato ed è stato necessario l'intervento dei pompieri per liberarla con i flex dalle lamiere. Tutti i feriti sono poi stati trasportati in ospedale. Non sarebbero gravi.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con l'ambulanza del 118, le forze dell'ordine e i vigili del fuoco, intervenuti con la squadra del distaccamento di Grottaminarda. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, nel grave incidente stradale sarebbe rimasta coinvolto una sola autovettura.

Le indagini sull'incidente a Greci

Il veicolo, dopo aver sbandato per motivi ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato un muretto che delimita la carreggiata. A bordo dell'auto si trovavano cinque persone: due nonni, una figlia e due nipotini. La donna, di sessant'anni, è rimasta incastrata nell'abitacolo. Dopo essere stata liberata, è stata affidata alle cure dei sanitari del 118, che l'hanno trasportata insieme al marito presso l'ospedale di Ariano Irpino, mentre gli altri tre occupanti sono stati portati all'ospedale di Sant'Angelo dei Lombardi. Il veicolo incidentato è stato messo in sicurezza. I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Ariano Irpino hanno effettuato i rilievi del sinistro.