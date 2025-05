video suggerito

Si schianta in bici elettrica contro un muro, uomo morto sul colpo nel Napoletano Un pensionato di 67 anni è deceduto questa mattina a Trecase (Napoli); è finito con la bicicletta elettrica contro un muro, inutili i tentativi di soccorso.

A cura di Nico Falco

Avrebbe perso il controllo della bicicletta elettrica mentre era ad alta velocità, probabilmente non sarebbe riuscito a frenare e sarebbe quindi finito violentemente contro il muro alla fine della strada: sarebbe questa, confermata anche dalle immagini della videosorveglianza, la ricostruzione dell'incidente avvenuto questa mattina a Trecase (Napoli) in cui ha perso la vita il 67enne A. R. G., originario di Sulmona ma residente a Scafati, in provincia di Salerno. L'autorità giudiziaria ha dato il via libera per i funerali.

Lo schianto intorno alle 10 di oggi, 2 maggio. Il pensionato, secondo le testimonianze di alcuni presenti, avrebbe percorso via Casa Cirillo in discesa sulla bicicletta elettrica e forse proprio questo avrebbe fatto acquistare al mezzo una velocità troppo alta. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile di Torre Annunziata e dalla stazione di Trecase insieme agli agenti di polizia municipale. Sono state acquisite le registrazioni delle telecamere di sorveglianza della zona e dalle immagini sarebbe emerso che nell'incidente non sono coinvolti altri veicoli.

Nell'impatto il 67enne è rimasto gravemente ferito, sarebbe morto in pochissimo tempo nonostante i tentativi di soccorso. Effettuati i rilievi del caso, e ricostruita la dinamica, il magistrato di turno ha deciso di liberare la salma, che è stata così restituita alla famiglia con il placet per procedere con i funerali. Resta l'ipotesi dell'alta velocità, che potrebbe avere reso ingovernabile il messo, ma anche quella di un guasto alla bici elettrica che potrebbe avere reso impossibile frenare o cambiare direzione.