Si schianta con lo scooter sul cordolo della Galleria Vittoria, ricoverato 44enne: è gravissimo L’incidente in via Arcoleo attorno alle 3. Il 44enne ricoverato all’Ospedale del Mare in prognosi riservata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si schianta con lo scooter sul cordolo spartitraffico all'ingresso della Galleria della Vittoria, sul lato di via Chiatamone. Un impatto violentissimo che lo scaraventa prima in aria e poi sull'asfalto. Ricoverato in gravi condizioni un 44enne napoletano. Trasportato in ambulanza del 118 presso l'Ospedale del Mare di Ponticelli, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata. L'incidente stradale è avvenuto attorno alle ore 3,00 di questa notte, nei pressi dell'ex sede de Il Mattino, in via Arcoleo. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto la Polizia Locale di Napoli, reparto Infortunistica Stradale, guidato dal Comandante Joselito Orlando.

Il 44enne, secondo le prime ricostruzioni, era alla guida di un Piaggio Beverli 500. Si è scontrato con i new- Jersey in cemento posizionati all'esterno galleria. Da una prima ricostruzione sembrerebbe aver perso il controllo del veicolo da solo. Ma al momento non si esclude alcuna ipotesi e sono in corso indagini dei caschi bianchi. Non è escluso che possano essere acquisite eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per cercare di avere maggiori elementi di chiarezza. Il veicolo è stato sequestrato penalmente e sono stati richiesti accertamenti sui liquidi biologici per alcolemia e tossicologici.