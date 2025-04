video suggerito

Si schianta con lo scooter in via Marina, 54enne gravissimo in ospedale. Incidente al Ponte dei Granili Incidente stradale al Ponte dei Granili, in via Marina a Napoli. Ferito un uomo di 54 anni. Ricoverato all'Ospedale del Mare.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Si schianta con lo scooter in via Marina, all'altezza del Ponte dei Granili. Gravissimo un uomo di 54 anni, ricoverato urgentemente all'Ospedale del Mare. Il violento incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 28 aprile, intorno alle 18,30, nella zona industriale di Napoli. La vittima è un uomo originario di Torre Annunziata. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, Unità Operativa Infortunistica Stradale, guidata dal Comandante Enzo Cirillo.

Incidente stradale al Ponte dei Granili

Il 54enne, secondo le prime ricostruzioni, stava viaggiando lungo il ponte dei Granili, un tratto della strada conosciuta anche come via Marina a Napoli, in direzione di piazza Municipio, a bordo di uno scooter Piaggio Beverly, quando, all’altezza del civico 25, avrebbe perso il controllo del mezzo, per motivi ancora da accertare. L'uomo è caduto a terra, finendo violentemente contro alcune auto in sosta. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è stato ricoverato in condizioni critiche.

Le indagini della Polizia Locale

Sul posto sono intervenuti gli agenti dell’unità operativa Infortunistica stradale della Polizia locale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto. I caschi bianchi hanno eseguito i rilievi e stanno cercando di accertare le cause che hanno portato il 54enne a perdere il controllo dello scooter. Resta da chiarire l’eventuale coinvolgimento di altri veicoli. Il Piaggio Beverly, intanto, è stato posto sotto sequestro.