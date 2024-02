Si schianta con l’auto contro un muro, 20enne grave: portato in ospedale a Napoli con elicottero L’incidente sulla SS 400, nel territorio del comune di Sant’Angelo Dei Lombardi. Salvato dai pompieri, è stato trasportato in eliambulanza a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Si è schiantato con l'auto contro il muro di una villetta. Un impatto violentissimo. La macchina completamente distrutta. Lui, ragazzo di appena 20 anni, originario di Sant'Angelo Dei Lombardi, in provincia di Avellino, è rimasto ferito gravemente. È stato prima trasportato in codice rosso presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Criscuoli, poi, viste le sue condizioni, portato con l'eliambulanza a Napoli, dove è attualmente ricoverato. Il violento incidente stradale è avvenuto questa notte, attorno alle ore 2,00, sulla SS 400, nel territorio del comune di Sant'Angelo Dei Lombardi. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lioni, l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine.

Il 20enne salvato dai pompieri

Secondo le prime ricostruzioni, nell'incidente stradale sarebbe rimasta coinvolta una sola autovettura. La macchina, alla cui guida c'era il 20enne, ad un certo punto ha perso il controllo, sbandando e schiantandosi contro un muretto. L'auto si è accartocciata su sé stessa. Il ragazzo alla guida di 20 anni originario di Sant'Angelo Dei Lombardi è rimasto incastrato tra le lamiere. Per poterlo liberare, i pompieri hanno dovuto tagliare le lamiere con i flex. Il ferito è stato poi affidato al personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Dopo aver stabilizzato il paziente, il ragazzo è stato trasportato prima presso l'Ospedale Criscuoli di Sant'Angelo Dei Lombardi.

Ma, viste le sue condizioni, è stato necessario far intervenire l'eliambulanza che lo trasportava a Napoli per le cure del caso. Il veicolo incidentato, nel frattempo, è stato messo in sicurezza e sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sant'Angelo Dei Lombardi e della Stazione di Lioni peri gli accertamenti di rito.