Violenta lite nel campo rom di Giugliano, 17enne ferito e portato in ospedale Due gruppi di persone si sono fronteggiati nel campo rom di Giugliano lanciandosi oggetti: un 17enne è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una violenta lite è scoppiata nel campo rom di Giugliano nella serata di ieri, giovedì 25 luglio: un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito ed è stato portato in ospedale. I carabinieri della compagnia di Giugliano, intorno alle 21.30 di ieri, sono intervenuti nel campo rom di via Carrafiello, dove era stata segnalata una violenta lite tra residenti. Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno constato che due gruppi di persone si stavano fronteggiando, con un folto lancio di oggetti, presumibilmente per motivi di natura economica, anche se la ricostruzione di quanto accaduto è ancora in corso.

Nella lite è rimasto ferito un ragazzo di 17 anni: sebbene le ferite riportate dal minore non siano gravi, si è optato per il suo trasporto all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli per motivi precauzionali, ma anche per questioni di ordine pubblico. I carabinieri hanno sedato la lite con non poca difficoltà e la situazione, all'interno del campo rom, è tornata alla normalità soltanto dopo circa un'ora; indagini in corso per ricostruire con precisione la dinamica della lite e individuarne le motivazioni.