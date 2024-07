video suggerito

Perdono il controllo dell’auto e si schiantano contro un muro a Mirabella Eclano: morti quattro 20enni Un’auto con a bordo quattro 20enni si è schiantata contro un muretto a Mirabella Eclano (Avellino). Il conducente avrebbe perso il controllo dopo un primo impatto con un’altra vettura. I ragazzi sono morti sul colpo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

1.159 CONDIVISIONI condividi chiudi

Quattro ragazzi sono deceduti nella notte tra sabato 13 e domenica 14 luglio in seguito a un incidente stradale avvenuto lungo la statale delle Puglie nel territorio comunale di Mirabella Eclano (in provincia di Avellino). Stando a quanto ricostruito finora, i giovani d'età compresa tra i 18 e i 20 anni si trovavano a bordo della Mercedes che ha prima impattato frontalmente contro una Fiat Panda e poi è finita contro un muretto in cemento. I ragazzi sono tutti morti sul colpo.

I ragazzi stavano andando a mangiare un gelato

Alla guida della Mercedes c'era un ragazzo di 21 anni di Frigento. Con lui tre amici: un altro di Frigento, uno di Grottaminarda e l'altro di Calore di Mirabella. Era passata da poco la mezzanotte e i quattro si stavano dirigendo al borgo di Calore di Mirabella per incontrarsi con altri amici e mangiare un gelato. La loro auto, infatti, era seguita da un'altra con a bordo altri due giovani che facevano parte dello stesso gruppo.

Per motivi che dovranno essere chiariti dai carabinieri intervenuti sul posto, la Mercedes ha impattato contro una Fiat Panda lungo la statale delle Puglie. La seconda auto è finita in una cunetta, causando lievi ferite ai due giovani che si trovavano a bordo. La prima, invece, ha continuato la sua corsa finendo con lo schiantarsi contro un muretto in cemento all'ingresso di un'azienda.

Leggi anche Uccise negoziante a martellate: assolto perché incapace di intendere e di volere

La Procura indaga sull'incidente

Lanciato l'allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, con l'aiuto dei vigili del fuoco, hanno estratto i corpi dei quattro ragazzi rimasti incastrati tra le lamiere dell'auto. Nonostante l'intervento dei soccorsi, per loro non c'è stato nulla da fare, poiché erano tutti deceduti sul colpo.

Le salme dei ragazzi sono state trasportate nella sala mortuaria dell'ospedale "San Pio" di Benevento. La Procura di Avellino ha aperto un'inchiesta per accertare la dinamica dell'incidente e individuare eventuali responsabilità. Probabilmente il magistrato che si occupa del fascicolo disporrà un'autopsia sul corpo del conducente della Mercedes.