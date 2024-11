video suggerito

Si schianta con l’auto contro il passaggio a livello a Casalnuovo, ritardi fino a 40 minuti per i treni regionali Incidente presso il passaggio a livello di Casalnuovo, ritardi per 6 treni regionali fino a 40 minuti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Si schianta con l'auto contro il passaggio a livello nei pressi della stazione di Casalnuovo. Treni fermi per quasi un'ora questa mattina a Napoli, con ritardi per 30-40 minuti per 6 treni regionali. La circolazione ferroviaria, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è stata sospesa dalle 8,35 circa fino alle ore 9,20. Sul posto sono arrivati i tecnici di Rfi che si sono messi subito all'opera per ripristinare la piena funzionalità della linea. L'incidente ha comportato pesanti disagi per i viaggiatori, in particolare lavoratori pendolari e studenti, essendo avvenuto proprio nell'orario di punta mattutino, quando migliaia di persone si recano in ufficio.

Ritardi fino a 40 minuti per 6 treni regionali

I disservizi si sono riversati su tutto il nodo ferroviario di Napoli. Una volta riparati i danni, dalle ore 9,20 di oggi, giovedì 7 novembre 2024, la circolazione ferroviaria è tornata regolare in prossimità di Casalnuovo dopo il danneggiamento del passaggio a livello provocato da un veicolo. Ferrovie dello Stato si è scusata con i viaggiatori per i disagi patiti, che non sono imputabili ad ogni modo alla società. Troppo spesso, purtroppo, si verificano incidenti in prossimità dei passaggi a livello. I motivi sono vari, ma riguardano in particolare la disattenzione degli automobilisti, le manovre azzardate e il mancato rispetto dei semafori e delle precedenze.

Tutte azioni sbagliate che possono comportare anche gravi rischi per l'incolumità delle persone, sia degli automobilisti o dei camionisti indisciplinati, che del personale viaggiante e dei passeggeri dei treni. Oltre, ovviamente, a comportare enormi disagi per chi utilizza quotidianamente i mezzi di trasporto pubblico.