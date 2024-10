video suggerito

Si schianta con la moto, morto 43enne napoletano: ricoverata 36enne. Tragico incidente a Bacoli Incidente stradale in via Montegrillo a Bacoli. Morto napoletano 43enne. Ferita una donna di 36 anni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Perde il controllo della moto e si schianta. Morto sul colpo 43enne napoletano, ferita la donna di 36 anni che era in sella con lui. Ricoverata all'Ospedale del Mare, dove ha ricevuto le cure mediche del caso. L'incidente stradale è avvenuto in via Montegrillo, a Bacoli, il comune flegreo dell'area metropolitana di Napoli. Ancora da chiarire la dinamica dell'incidente. Sul posto sono arrivati i carabinieri di Bacoli che stanno indagando. Secondo le prime ricostruzioni, i due viaggiavano a bordo della moto.

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo, per motivi non chiari, cadendo rovinosamente a terra. Sarebbe morto sul colpo. Sul posto è arrivata l'ambulanza del 118. Il personale sanitario però non ha potuto fare altro che constatare, purtroppo, il decesso dell'uomo. La donna che era con lui è ancora ricoverata presso l’ospedale del Mare. Dopo le cure mediche ricevute, la donna è stata dichiarata non in pericolo di vita. La salma della vittima, invece, è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria per l'eventuale autopsia.