Due ragazzine di 13 anni investite a Giugliano, ferite in codice rosso al Santobono

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Due ragazzine di 13 anni investite da uno scooter guidato da un 16 enne a Giugliano in Campania sono finite ricoverate al Pronto Soccorso dell'ospedale pediatrico Santobono. L'incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, sabato 26 ottobre 2024. Le vittime sono state portate in codice rosso al Santobono, non in pericolo di vita. Ferito anche il ragazzinio che era alla guida del ciclomotore. Il 16enne è stato ricoverato in codice giallo nell’ospedale di Giugliano.

Indagini dei carabinieri

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto, sulla quale sono in corso le indagini dei carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania. Secondo le prime ricostruzioni, i militari dell'Arma sono intervenuti in via Roma, a Giugliano, per l’investimento delle due ragazzine. Un 16enne in sella al suo scooter, dopo aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati, avrebbe travolto le due 13enni che stavano attraversando la strada.

Le due ragazzine ferite al Santobono

L'impatto è stato violento e le due ragazzini sono state sbalzate di diversi metri, cadendo poi sull'asfalto e restando ferite. Subito soccorse, sono state poi trasportate dall'ambulanza del 118 in codice rosso all'ospedale Santobono, per le cure mediche del caso. Ferite lievi, invece, per il 16enne che conduceva lo scooter, per il quale, come detto, al triage è stato disposto il codice giallo. Si tratta dell'ennesimo incidente stradale che avviene a Giugliano in Campania nella notte della movida. Le forze dell'ordine hanno attenzionato il problema, rafforzando i controlli per contrastare e prevenire questo genere di episodi.