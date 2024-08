Si schianta con il furgone contro il guardrail, Antonio Capasso muore a 28 anni nel Napoletano

video suggerito

L'incidente si è verificato sulla Nola-Villa Literno: il 28enne stava guidando il furgone del caseificio per il quale lavorava quando, per cause ancora non precisate, ne ha perso il controllo e ha impattato violentemente contro il guardrail. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale è avvenuto ieri, mercoledì 14 agosto, sulla Nola-Villa Literno, nella provincia di Napoli: il bilancio è di un morto, Antonio Capasso, 28 anni; lascia la moglie e una figlia piccola. Da quanto si apprende, il 28enne era alla guida del furgone del caseificio per il quale lavorava quando, per cause ancora in corso di accertamento, all'altezza dell'uscita di Carinaro, ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato violentemente contro il guardrail al lato della carreggiata; l'impatto è stato talmente violento che Antonio Capasso è stato per metà sbalzato all'esterno dell'abitacolo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 28enne. Intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi utili a determinare con precisione la dinamica dell'incidente, che come detto risulta ancora poco chiara.

Il cordoglio per la morte di Antonio Capasso

Originario di Crispano, nel Napoletano, Antonio Capasso era molto conosciuto in città: tanti i messaggi di cordoglio per la sua morte che sono apparsi sui social. Tra questi c'è anche quello del sindaco di Crispano, Michele Emiliano, che scrive:

Una brutta notizia che rompe la quiete tipica di questo periodo estivo. Purtroppo, questa mattina, un giovane di Crispano, Antonio Capasso, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Arrivino alla famiglia le mie personali condoglianze ed una sentita vicinanza, quelle dell’amministrazione e del consiglio comunale. Rispetto, preghiera e silenzio per Antonio. Riposa in pace figlio di questa comunità

Anche padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, ha dedicato un messaggio ad Antonio Capasso:

Si chiamava Antonio Capasso. Era di Crispano. Aveva solo 28 anni. Alla vigilia di ferragosto ha detto addio alla vita in un orribile incidente stradale. Il Signore lo abbia in gloria. E doni tanta forza ai suoi cari