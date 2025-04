video suggerito

Schianto in moto nel Casertano: Christian Cantiello muore a 26 anni, ricoverata la fidanzata Un 26enne del Casertano, Christian Cantiello, è morto in un incidente a San Tammaro (Caserta); la fidanzata, in ospedale, non sarebbe in pericolo di vita.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un ragazzo di 26 anni morto, la fidanzata 24enne ricoverata in ospedale: è il grave bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri, 25 aprile, a San Tammaro, in provincia di Caserta. A perdere la vita Christian Cantiello, di Santa Maria Capua Vetere, che era alla guida della moto; la ragazza, trasportata al "Moscati" di Aversa, seppur in condizioni gravi non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 23; sul posto sono intervenuti carabinieri, Polizia di Stato e due ambulanze del 118 per i soccorsi. I due stavano percorrendo la strada provinciale 229, che collega la località Carditello con l'Agro Aversano. Sulle cause sono in corso accertamenti, affidati ai carabinieri; il ragazzo avrebbe perso il controllo del mezzo, che sarebbe quindi uscito di strada. I due sono stati sbalzati dalla sella. La dinamica è per il momento al vaglio, anche se sarebbe escluso il coinvolgimento di altri veicoli; il mezzo potrebbe aver perso aderenza con l'asfalto a causa delle condizioni dello stesso o dell'alta velocità.

Il 26enne è stato scagliato contro una rete di protezione e dopo l'impatto è finito in una cunetta, dove poi è stato recuperato dai Vigili del Fuoco; è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo le prime manovre rianimative sul posto ma è deceduto poco dopo l'arrivo nella struttura.