Si rifiuta di pagare 5 euro al parcheggiatore abusivo, lui le lancia bidoni contro l’auto Un parcheggiatore abusivo arrestato a Bagnoli: dopo che una donna ha rifiutato di pagargli 5 euro, ha minacciato di danneggiarle l’auto lanciandogli dei bidoni.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Si è rifiutata di pagare 5 euro ad un parcheggiatore abusivo di Bagnoli, e lui le ha prima lanciato alcuni bidoni dell'immondizia contro l'auto per poi minacciarla di sfasciarle l'auto se non lo avesse chiamato. La donna però non si è fatta intimorire, ed ha chiamato il 113 facendo arrestare l'uomo che ora dovrà rispondere di tentata estorsione: si tratta di un 41enne napoletano con precedenti di polizia.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri. La donna stava parcheggiando la propria auto in via di Pozzuoli, nel quartiere di Bagnoli, quando è stata avvicinata da una parcheggiatore abusivo che gli ha chiesto 5 euro "a piacere" per lasciare la propria auto in strada. La donna però si è rifiutata, causando la reazione del 41enne che, di tutta risposta, ha spinto i bidoni dell'immondizia contro il veicolo, minacciandola anche di danneggiarle la vettura se non lo avesse pagato. La donna però ancora una volta non si è scoraggiata e, allontanatasi dal posto, ha chiamato il 113 chiedendo alla polizia di intervenire. Poco dopo sono arrivati gli agenti del Commissariato di Bagnoli, che hanno identificato e arrestato l'uomo, che ora deve rispondere di tentata estorsione. Nessun danno per l'automobile della donna, che ha così potuto parcheggiare serenamente la propria vettura, senza timori per la propria incolumità né tantomeno dovendo pagare una sorta di "pizzo" all'abusivo del caso. Sempre più spesso, gli automobilisti esasperati si stanno rivolgendo alle forze dell'ordine per segnalare questi comportamenti da parte dei parcheggiatori abusivi, segno di una insofferenza ormai divenuta "comune" verso chi chiede denaro dietro minacce.