Si ribalta tir pieno di ecoballe per l’inceneritore di Acerra, ferito autista 30enne

Si ribalta il tir carico di ecoballe diretto al termovalorizzatore di Acerra. Il conducente, un autista 30enne, sposato con figli, resta intrappolato tra le lamiere. Salvato dai vigili del fuoco con i flex e dalle ambulanze del 118. L'incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, lunedì 19 agosto 2024, attorno alle ore 15,00, nei pressi dell'inceneritore. A segnalare l'episodio è Manuel Ruggiero, presidente dell'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, che difende il personale sanitario dalle aggressioni.

Nessuno Tocchi Ippocrate in un post su Facebook commenta:

Una macchina dei soccorsi PERFETTA! Da segnalazione pervenuta in privato: “In data odierna, poco dopo le ore 15, nelle immediate vicinanze del termovalizzatore di Acerra, si è verificato un ribaltamento di un tir per il trasporto delle ecoballe diretto al termovalorizzatore in cui l'autista, un italiano trentenne sposato con figli, è rimasto intrappolato tra le lamiere.

E conclude:

È scattata la macchina dei soccorsi con l'intervento rapido dell'ambulanza di tipo B Acerra India e l'auto medica Acerra Mike della cooperativa "la Cura Solidale" composte da Redaelli Mario, Grappa D. Rosario, Sorrentino Luciano ed il Dr Gentile Eduardo in sinergia con i vigili del Fuoco di Afragola e le forze dell'ordine di Acerra. Si è provveduto a mettere in sicurezza il tir, per poi provvedere alla estricazione del malcapitato e a fornirgli le prime cure sul posto, malgrado le difficoltà logistiche dettate dal terreno agricolo in pessimo stato e dalle sterpaglie. L'intervento è stato concluso con successo con la corsa verso il PS di Villa dei Fiori in codice giallo”.