Si ribalta con l'auto, morto 90enne a Roccabascerana (Avellino) Incidente in via Marmora a Roccabascerana. Morto un 90enne di Pietrastornina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si ribalta con l'auto e muore. La vittima è un uomo di 90 anni che era alla guida, rimasto coinvolto in un violento incidente stradale in via Marmora, a Roccabascerana, in provincia di Avellino. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco, i carabinieri e un'ambulanza del 118. Purtroppo, però, per il ferito non c'è stato nulla da fare. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Incidente in via Marmora, l'auto si è ribaltata

Il sinistro è avvenuto questa mattina, lunedì 4 novembre 2024, attorno alle ore 8,00. L'auto, guidata dal 90enne, originario di Pietrastornina, stava viaggiando su via Marmora, nella zona del Comune di Roccabascerana, quando, per motivi non chiari, il conducente ha perso il controllo della vettura che si è schiantata ribaltandosi. Al momento non si conoscono ancora le cause dell'incidente stradale, sulle quali sono in corso accertamenti delle forze dell'ordine.

Sul posto sono arrivati i soccorsi. I carabinieri della stazione di Roccabascerana hanno chiuso temporaneamente la strada per consentire ai vigili del fuoco di procedere con le operazioni di recupero. Sono stati avviati gli accertamenti di rito per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto. Il personale sanitario dell'ambulanza del 118, arrivata sul luogo dell'incidente, ha cercato di soccorrere il malcapitato, ma ne ha dovuto constatare purtroppo il decesso. I militari dell'Arma stanno acquisendo gli elementi per chiarire cosa sia avvenuto. Non è escluso che possano essere ascoltate anche eventuali testimonianze di persone presenti sul luogo dell'incidente stradale.