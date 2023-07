Si ribalta con l’auto, Ettore Piscopo muore a 31 anni in un incidente a Giugliano Il giovane era alla guida della sua automobile quando, per cause ancora in corso di accertamento, ne ha perso il controllo e si è ribaltato.

A cura di Valerio Papadia

Si chiamava Ettore Piscopo, e aveva 31 anni, il giovane rimasto vittima questa notte in un incidente stradale a Giugliano, nella provincia di Napoli. Da una prima ricostruzione di quanto accaduto, Ettore Piscopo stava percorrendo la Circumvallazione Esterna a bordo della sua automobile, una Mini Countryman, quando per cause ancora in corso di accertamento avrebbe perso il controllo della vettura, forse dopo aver urtato un cordolo, che si è ribaltata.

Soccorso dai sanitari del 118, il 31enne è stato trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale San Giuliano di Giugliano, dove purtroppo è deceduto poco dopo il suo arrivo: troppo gravi le ferite riportate nell'incidente. Sul posto sono arrivate anche le forze dell'ordine, che hanno dato il via alle indagini per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente.

Il cordoglio per la morte di Ettore Piscopo

Originario di Arzano, Ettore Piscopo lavorava per una società legata alle Ferrovie dello Stato. Tanti i messaggi che sono comparsi sui social network quando la notizia della sua morte si è diffusa tra quanti lo conoscevano. "Mi sei stato vicino in uno dei momenti difficili, mi hai strappato una risata quando non ne avevo proprio voglia, ora che non ci sei più rimpiango di non avere accettato quell'invito a ballare insieme come piaceva a noi" scrive un amico su Facebook.