Si ribalta con l’auto e muore a 24 anni, la vittima è Giosi Apa: lutto a Napoli Si chiamava Giosi Apa il 24enne morto durante la notte in un incidente a Cardito: il giovane era originario di Barra, quartiere della periferia Est di Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

È Giosi Apa il ragazzo di 24 anni morto questa notte in seguito a un incidente stradale: la sua automobile si è ribaltata a Cardito, nella provincia di Napoli. Originario di Barra, quartiere della periferia orientale di Napoli, Giosi Apa era conosciuto nella zona, dal momento che era un abile musicista: il 24enne suonava la batteria.

Tanti, dunque, i messaggi apparsi sui sociale e a lui dedicati quando la notizia del tragico incidente si è diffusa nel quartiere. "Stamattina ho ricevuto questa brutta notizia, mi hai spezzato il cuore, ho perso un fratellino più piccolo. Quei discorsi fuori alla mia caffetteria mi facevano morire di risate, sei sempre stato ragazzo umile, pieno di vita e pieno di principi. Fai buon viaggio fratellino e che il signore ti accoglie nelle sue braccia" scrive un amico. "Tu eri questo un ragazzo educato, buono e pieno di sogni – scrive un altro amico -. Ti voglio bene per sempre".

Sull'incidente indagano i carabinieri: sequestrata la salma di Giosi Apa

Il 24enne stava percorrendo Strada Statale 162 questa notte quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che si è ribaltata e ha poi finto la sua corsa contro il guardrail. Giosi Apa è stato soccorso dai sanitari de 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi del caso: il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma del giovane.