video suggerito

Perde il controllo dell’auto e si ribalta: 24enne morto in un incidente nel Napoletano L’incidente si è verificato questa notte a Cardito. Indagini per chiarire la dinamica affidate ai carabinieri, la salma del giovane è stata sequestrata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

46 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tragico incidente stradale nella notte appena trascorsa a Cardito, nella provincia di Napoli: il bilancio è, purtroppo, di un giovane di 24 anni morto. La dinamica è ancora poco chiara: da quanto si apprende, il 24enne si trovava alla guida della sua auto quando sulla Strada Statale 162 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo della vettura, che si è dapprima ribaltata e ha poi impattato contro il guardrail ai margini della carreggiata.

La salma del 24enne è stata sequestrata

Tempestivo l'intervento dei sanitari del 118, che purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne: il giovane è morto sul colpo. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i carabinieri della Sezione Radiomobile della compagnia di Caivano e quelli della stazione di Crispano, che hanno effettuato tutti i rilievi per determinare l'esatta dinamica di quanto accaduto. Il magistrato di turno ha disposto il sequestro della salma del 24enne, sulla quale, nelle prossime ore, verrà eseguita l'autopsia.