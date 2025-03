Incidente a Cesa, auto si schianta contro un palo: morto Emidio Monterosso, 30 anni

video suggerito

A cura di Valerio Papadia

Tragico incidente stradale questa notte a Cesa, nella provincia di Caserta. Il bilancio è, purtroppo, di un morto: a perdere la vita è stato Emidio Monterosso, un giovane di 30 anni residente nella vicina Sant'Arpino. Stando a quanto si apprende, il 30enne era alla guida della sua vettura, una Nissan Juke quando, sul ponte che collega Cesa ad Aversa, per cause che sono ancora in corso di accertamento, Emidio Monterosso avrebbe perso il controllo dell'automobile, invadendo la corsia opposta e poi impattando contro un palo in cemento, presente al margine della carreggiata.

Il giovane è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco e dai sanitari del 118: purtroppo, però, per il 30enne non c'è stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, utili a ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. Questa mattina, invece, sul posto sono giunti i tecnici del Comune e gli agenti della Polizia Municipale per rimuovere il palo in cemento, fortemente danneggiato dall'impatto.

Disposta l'autopsia sul corpo di Emidio Monterosso

Su disposizione della Procura della Repubblica di Napoli Nord, competente sul territorio, la salma di Emidio Monterosso è stata portata all'obitorio dell'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, nella provincia partenopea, dove nei prossimi giorni sarà effettuata l'autopsia, come da prassi in casi di questo tipo.