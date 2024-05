Si ribalta con l’auto a Frigento: 76enne di Sturno ricoverato al Moscati di Avellino

video suggerito

Un uomo di 76 anni è in ospedale dopo un incidente con la propria autovettura: è accaduto a Frigento, in provincia di Avellino. Carabinieri e vigili del fuoco sul posto.

Un uomo di 76 anni originario di Sturno, in Alta Irpinia, si è ribaltato con l'automobile a Frigento, il comune limitrofo. Nell'impatto, l'uomo alla guida è rimasto ferito ed è stato portato così al Pronto Soccorso dell'Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Sul posto i carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano ed i Vigili del Fuoco di Grottaminarda per i rilievi del caso: ancora da ricostruire, infatti, le cause dell'incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di quest'oggi.

Non sono ancora chiare le cause dell'incidente: l'impatto però è stato particolarmente violento, con la vettura che ha riportato la distruzione danni al parabrezza ma anche alla fiancata destra, particolarmente distrutta nel ribaltamento. Non ci sarebbero altre vetture coinvolte: ma le indagini dei carabinieri di Mirabella Eclano non escludono al momento alcuna ipotesi. Sul posto, dopo l'incidente, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del comando di Grottaminarda, per estrarre l'uomo dalle lamiere. Affidato al personale medico-sanitario del 118, accorso sul posto, il 76enne originario della vicina Sturno è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è stato affidato alle cure mediche: nel frattempo, proseguono le indagini per capire cosa sia accaduto, e non è escluso che da qualche telecamera di videosorveglianza in zona possa aver ripreso il tutto.