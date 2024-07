video suggerito

Febbre alta, bimbo di 9 mesi muore all’ospedale Santobono di Napoli Un bimbo di 9 mesi è stato ricoverato per febbre alta prima al Moscati di Avellino, poi al Santobono di Napoli: tutto inutile, alla fine non ce l’ha fatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un bimbo di 9 mesi è morto all'ospedale Santobono di Napoli, dove era stato ricoverato per febbre alta. Non è esclusa alcuna ipotesi, e non è escluso che nelle prossime ore possa essere disposta l'autopsia per verificare se possa essersi trattato, tra gli altri, di un caso di meningite. Fatto sta che il piccolo, ricoverato a causa delle febbre alta, non ce l'ha fatta nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita.

Figlio di una coppia di Montella, nella provincia di Avellino, inizialmente era stato ricoverato all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino, in contrada Amoretta. Ma le condizioni del piccolo erano particolarmente gravi, e ne è stato disposto così l'immediato trasferimento all'ospedale Santobono di Napoli, punto di riferimento per i ricoveri dei più piccoli, ma per lui non c'è stato niente da fare.