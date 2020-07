È purtroppo morta quest'oggi all'ospedale Santobono di Napoli dove era stata ricoverata la bambina di 13 anni rimasta vittima di un incidente con il pedalò alla Foce del Lago Patria: la bambina si è spenta dopo tre giorni di agonia. Stando a quanto si apprende, tre giorni fa appunto, la bambina si trovava su un pedalò in compagnia della famiglia sulla parte destra della Foce del Lago Patria, tra Giugliano e Castel Volturno, tra le province di Napoli e Caserta: improvvisamente, per cause ancora in corso si accertamento, il pedalò sul quale la 13enne si trovava insieme a 5 famigliari si è ribaltato e gli occupanti sono finiti tutti in acqua, con la bimba che, trascinata dalla corrente, ha rischiato di annegare.

Uno dei bagnini che si trovava a riva ha soccorso la bimba e, una volta portata in salvo, insieme ai colleghi, ha praticato le manovre di rianimazione sulla 13enne, che nel frattempo aveva perso i sensi. Soccorsa dai sanitari del 118, la bimba è stata trasportata d'urgenza al Pronto Soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno, dove le sue condizioni di salute sono apparse subito disperate. Proprio a causa della gravità del suo quadro clinico, si era deciso di trasferire la 13enne al Santobono, ospedale di Napoli specializzato in Pediatria, dove purtroppo la bambina è morta dopo tre giorni di agonia. Sulla vicenda, per determinare l'esatta dinamica dell'incidente nel quale ha purtroppo perso la vita la 13enne ed accertare eventuali responsabilità, indagano gli uomini della Capitaneria di Porto di Castel Volturno e quelli della Capitaneria di Porto di Pozzuoli.