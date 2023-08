Si ribalta col trattore, muore un 67enne di Torre del Greco Domenico Izzo, 67 anni, è morto schiacciato da un trattore a Torre del Greco, nel napoletano. Aperto un fascicolo d’indagine, sequestrata la salma dell’uomo.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Un uomo di 67 è morto a Torre del Greco, nella provincia vesuviana di Napoli, dopo essere rimasto schiacciato da un trattore. Stava lavorando all'interno di un'area agricola, quando improvvisamente il mezzo si sarebbe ribaltato, schiacciandolo. Nulla da fare per lui: nonostante sul posto siano corsi i sanitari del 118, l'uomo era già morto schiacciato dal mezzo. Sulla vicenda ha aperto un fascicolo la Procura di Torre Annunziata, competente per il territorio: sequestrata la salma dell'uomo, portata all'obitorio di Castellammare di Stabia dove si terranno gli esami autoptici nei prossimi giorni.

La vittima, Domenico Izzo, era ritenuta un'esperta per quanto riguarda lo sbancamento: e proprio di questo si stava occupando all'interno di un'area agricola di via Montagnelle, nella zona periferica di Torre del Greco. Mentre era impegnato nel lavoro, iniziato alcuni giorni fa, sarebbe avvenuto l'incidente: i proprietari del fondo, non sentendo più avvertire i rumori del mezzo né altro, si sono allarmati, scoprendo che il mezzo si era in realtà ribaltato, schiacciando l'uomo. Immediatamente hanno chiamato i soccorsi, ma quando i sanitari del 118 sono intervenuti sul posto, era ormai già troppo tardi ed hanno potuto solo constatarne l'avvenuto decesso. Sul posto sono giunte anche le forze dell'ordine del commissariato di polizia di Torre del Greco. Il fascicolo di indagine è stato affidato alla Procura di Torre Annunziata: nei prossimi giorni, si terrà l'esame autoptico sul suo corpo presso l'ospedale San Leonardo della vicina Castellammare di Stabia, dove è già stata portata la salma sotto sequestro.