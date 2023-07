Si fermano al casello per pagare il pedaggio, ma l’auto si incendia: salvati due ragazzi Auto in fiamme al casello autostradale di Avellino Ovest. I vigili del fuoco hanno domato l’incendio.

A cura di Pierluigi Frattasi

Si fermano al casello autostradale per pagare il pedaggio, ma l'auto improvvisamente va a fuoco. A bordo della vettura ci sono due ragazzi del Napoletano, che stavano andando a trascorrere una giornata di relax in Irpinia, e sono stati costretti ad abbandonare immediatamente il veicolo in fiamme ed a fuggire dall'incendio. L'episodio è avvenuto ieri mattina, domenica 30 luglio 2023, attorno alle ore 10,00. L'incendio dell'autovettura è scoppiato proprio all'altezza del casello autostradale di Avellino Ovest, a Torrette di Mercogliano. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, al momento si ipotizza che le fiamme possano essere deflagrate per un possibile guasto meccanico dell'auto. Ma solo ulteriori accertamenti tecnici potranno chiarirlo.

L'incendio al casello di Avellino Ovest

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino ai quali era giunta la segnalazione per un incendio di un'autovettura intenta al pagamento del pedaggio autostradale. Il pronto intervento della squadra proveniente dalla sede centrale di Avellino, ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni alla struttura del casello. A bordo del veicolo, come detto, c'erano due giovani ragazzi, entrambi originari del Napoletano, che stavano venendo a trascorrere una giornata in Irpinia. Per fortuna, per i due giovani non ci sono state gravi conseguenze. Soltanto i danni all'auto, che è andata distrutta a causa dell'incendio, e un grande spavento e attimi di paura per quanto avvenuto. I due ragazzi, per fortuna, si sono salvati e stanno bene. Resta da chiarire cosa possa aver innescato le fiamme.