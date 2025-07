Si apre voragine in strada e inghiotte auto: paura a Melito di Napoli

Voragine in via Magellano a Melito inghiotte un’auto: sul posto i tecnici del Comune e i vigili del fuoco.

La strada sprofonda e la voragine inghiotte un'auto parcheggiata. Il cedimento è avvenuto oggi pomeriggio, martedì 29 luglio, in via Magellano a Melito di Napoli. Il manto stradale è venuto giù all'improvviso, generando una buca di oltre 2 metri di diametro, che ha inghiottito l'auto, una Renault Twingo grigia. Per fortuna non ci sono stati feriti, solo tanto spavento. A denunciarlo il parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra), che ha ricevuto la segnalazione da un cittadino: "Questa è Melito di Napoli, in via Magellano – scrive il cittadino rivolto a Borrelli – Dopo tre tentativi di rappezzi da parte degli Acquedotti ha ceduto la strada. Fortunatamente nessun ferito, ma ancora una volta il Comune è assente e rischiavamo di rimetterci tutti".

Voragine in via Magellano: sul posto i tecnici del Comune e i vigili del fuoco

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati i tecnici del Comune e della protezione civile, la Polizia Locale e i vigili del fuoco. Tutta l'area del crollo è stata transennata con il nastro bianco e rosso e messa in sicurezza. Mentre gli operai hanno iniziato le verifiche per capire i motivi del crollo e se anche altri tratti di strada possano essere ammalorati. Non è escluso che il cedimento possa essere stato causato da infiltrazioni sotterranee nell'acquedotto o nelle fognature. Ma saranno i successivi controlli a chiarire cosa sia accaduto.

Intanto, la comunità locale resta scossa per l’episodio, che poteva trasformarsi in tragedia. Alcuni residenti raccontano di aver sentito un forte boato, seguito da un improvviso tremore del terreno. La preoccupazione cresce, perché episodi simili non sono nuovi nella zona, dove più volte sono stati segnalati avvallamenti e cedimenti. I cittadini chiedono interventi urgenti e duraturi, per evitare che simili disagi possano ripetersi, mettendo a rischio l’incolumità pubblica.