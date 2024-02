Napoli, sgomberata la baraccopoli in Galleria Principe: clochard identificati da polizia I senza tetto sono stati accompagnati all’esterno della Galleria dove vivono e dormono. L’assessore Trapanese: “Nessuna tensione, hanno collaborato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto Fanpage.it

Sgomberata la baraccopoli dei senzatetto sotto i porticati della Galleria Principe di Napoli questa mattina. I locali del complesso monumentale, che sorge di fronte al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, infatti, devono essere liberati in vista dei lavori di restauro. Questa mattina è partita la prima fase della cantierizzazione, finalizzata alla messa in sicurezza e allo studio per redigere poi il progetto definitivo e avviare i lavori veri e propri che costeranno circa 10 milioni di euro.

L'operazione, come anticipato da Fanpage.it, è partita all'alba di oggi, sabato 24 febbraio 2024. I senzatetto vivono nella Galleria Principe di Napoli da diversi anni. Nonostante l'intervento dei servizi sociali, non sono mai andati via. Considerata la delicatezza dell'intervento, questa mattina, assieme alle forze dell'ordine questa mattina sono intervenuti anche gli assistenti sociali comunali e l'ambulanza del 118.

Trapanese: "Hanno collaborato, nessuna tensione"

I senza tetto sono stati portati in centrale per essere fotosegnalati per l'identificazione, come prevede la legge. Non si sono registrate tensioni. "Si è trattato di una azione congiunta – spiega a Fanpage.it l'assessore al Welfare, Luca Trapanese – che abbiamo dovuto fare per liberare gli spazi che sono stati transennati perché parte un cantiere importante che prevede la riqualificazione della Galleria Principe.

"Sui senza fissa dimora – prosegue l'assessore – è in corso un lavoro congiunto che stiamo portando avanti da mesi per cercare di collocarli nei dormitori pubblici. I posti letto ci sono. Purtroppo, molti di loro non vogliono andare via. Questa mattina non è stata condotta una azione di forza. C'erano le unità di strada. Tutti hanno collaborato con grande serenità. Non ci sono stati momenti di tensione. Dove saranno ricollocati? Se vogliono, nel dormitorio pubblico. Noi non possiamo costringere nessuno. Il dormitorio occupa già tanti senza tetto, che collaborano con noi e che noi sosteniamo e finanziamo come amministrazione".