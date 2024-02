Galleria Principe di Napoli, partono i lavori di restauro: costeranno 10 milioni La Galleria sarà sgomberata. I servizi sociali assisteranno i senza dimora. Il piano traffico del Comune. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Partono i lavori di restauro della Galleria Principe di Napoli. Il costo è di 10 milioni di euro. La cantierizzazione per rimettere a nuovo il complesso monumentale del centro storico partirà sabato 24 febbraio 2024. Il primo intervento riguarderà la messa in sicurezza della parte interna della Galleria, del Porticato lato piazza Museo Archeologico Nazionale di Napoli, della facciata lato via Broggia e del porticato lato via Pessina. Una volta messa in sicurezza la Galleria e ultimato il progetto definitivo, partiranno i lavori di restauro veri e propri.

La centrale di committenza è stata affidata a Invitalia S.p.A. La progettazione definitiva e la direzione lavori sono affidati all'RTP Studio Battista Associati, mentre i lavori alla Lucci Salvatore Impresa di Costruzioni. La cantierizzazione preventiva servirà a "mettere in sicurezza i luoghi e al contempo “garantire l’ispezione e l’accesso in sicurezza dei porticati della Galleria Principe, interessati da distacchi e cadute di intonaci e di parte interna della Galleria, lato di via Broggia, al fine di eseguire le indagini e i saggi conoscitivi strumentali alla successiva progettazione di restauro”. In modo da poter affrontare quest'ultima “senza incertezze”.

La Galleria sarà sgomberata

Domani, saranno presenti gli agenti della Polizia Locale, le forze dell'ordine e i servizi sociali del Comune, per provvedere allo sgombero della Galleria e dei porticati dai senzatetto. Il Comune ha previsto un apposito piano traffico per la giornata del 24 febbraio 2024, che prevede:

A) Sospendere in Piazza Museo Nazionale, per il giorno 24/02/24, l'area riservata al parcheggio dei taxi in Piazza Museo Nazionale ubicata lungo il marciapiede antistante la Galleria Principe di Napoli;

in Piazza Museo Nazionale, per il giorno 24/02/24, l'area riservata al parcheggio dei taxi in Piazza Museo Nazionale ubicata lungo il marciapiede antistante la Galleria Principe di Napoli; B) Sospendere in Piazza Museo Nazionale, per il giorno 24/02/24, n. 8 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tariffa urbana senza custodia (cosiddetti “stalli blu”) lato Galleria Principe di Napoli, nel tratto compreso tra via Santa Maria di Costantinopoli e l'attraversamento pedonale che collega il marciapiede lato Galleria Principe di Napoli alla scala di accesso al Museo Archeologico Nazionale;

in Piazza Museo Nazionale, per il giorno 24/02/24, n. 8 stalli riservati alla sosta dei veicoli a tariffa urbana senza custodia (cosiddetti “stalli blu”) lato Galleria Principe di Napoli, nel tratto compreso tra via Santa Maria di Costantinopoli e l'attraversamento pedonale che collega il marciapiede lato Galleria Principe di Napoli alla scala di accesso al Museo Archeologico Nazionale; C) Istituire, in Piazza Museo Nazionale, per il giorno 24/02/24, n°8 stalli riservati al parcheggio dei taxi, nel tratto compreso tra via Santa Maria di Costantinopoli e l'attraversamento pedonale che collega il marciapiede lato Galleria Principe di Napoli alla scala di accesso al Museo Archeologico Nazionale di cui al precedente punto B.