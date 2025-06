Sfuggì all’arresto, catturato in Albania: estradato Kevin Kurti, ai domiciliari a Napoli

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Estradato in Italia Kevin Kurti, il 37enne catturato lo scorso 5 febbraio in Albania: era sfuggito alla cattura lo scorso 17 gennaio, dopo un'ordinanza di applicazione di misura cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, su richiesta della Procura della Repubblica di Napoli – Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ambito dell'inchiesta "Champions League", che ha portato alla scoperta di due distinte organizzazioni criminali, entrambe operanti sul territorio partenopeo ed entrambe dedite al traffico organizzato di sostanze stupefacenti. Secondo gli inquirenti, le due organizzazioni non sarebbero collegate direttamente tra di loro, ma avrebbero invece il medesimo canale di approvvigionamento di droga, per lo più cocaina e hashish, gestito in Spagna.

Kevin Kurti, 37 anni, è atterrato questa mattina all'aeroporto di Roma Fiumicino direttamente da Durazzo, in Albania. L'uomo è tra i 29 indagati coinvolti a vario titolo nell'inchiesta sull'importazione di droga dai Paesi Bassi e dalla Spagna verso le piazze di spaccio della provincia napoletana. Narcotraffico che veniva gestito, secondo gli inquirenti, attraverso chat e telefonini criptati, che venivano ritenuti "inattacabili". Accompagnato dal personale del Servizio per la cooperazione Internazionale di Polizia, il 37enne è stato quindi consegnato dalle autorità albanesi a quelle italiane, in esecuzione del provvedimento emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli e, successivamente, sottoposto alla misura custodiale degli arresti domiciliari, restando così a disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli.