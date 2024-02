Broker della droga preso in Albania. Intercettato, parlava dei sommergibili per trasportare la cocaina Scovato a Durazzo Kevin Kurti, scampato alle manette a gennaio; 26 anni, è ritenuto il perno dell’accordo tra il gruppo di spacciatori napoletani e i calabresi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

É finita a Durazzo, in Albania, la fuga di Kevin Kurti, scampato al blitz dello scorso gennaio: è stato scovato dalle forze dell'ordine nella casa di famiglia. Ritenuto un broker internazionale della droga, di grosso calibro nonostante l'età, il 26enne era, per gli inquirenti, fautore dell'accordo tra il gruppo criminale napoletano e quello calabrese. Quando le teste di cuoio hanno fatto irruzione, Kurti non ha opposto resistenza; è ora recluso in un penitenziario albanese in attesa dell'estradizione in Italia.

Il nome del 26enne compare tra i 29 destinatari delle misure cautelari eseguite il 16 gennaio dai carabinieri contro due distinte organizzazioni criminali che, secondo le accuse, importavano e vendevano droga in Campania, in Calabria e in Puglia; durante le indagini, nel novembre 2022, era stato arrestato Bruno Carbone, ex socio di Raffaele Imperiale e oggi, come "Lello Ferrarelle", anche lui collaboratore di giustizia. Quella notte Kurti riuscì ad evitare le manette e a rendersi irreperibile. I militari, però, non hanno mai smesso di cercarlo. Fino ad arrivare al suo nascondiglio, individuato con la collaborazione dello SCIP (Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia) e della Polizia albanese.

Da quella inchiesta era emerso il ruolo centrale di Kurti, che era stato individuato come il perno dell'accordo tra i due elementi di spicco delle organizzazioni criminali, ovvero Simone Bartiromo e Sebastiano Romeo, quest'ultimo ritenuto fornitore di cocaina calabrese stanziato a Bianco. Il giovane era stato intercettato mentre, parlando con un altro indagato, discuteva dei sistemi più sicuri per trasportare la cocaina: era lui che aveva menzionato l'utilizzo del sommergibile, specificando però che poteva essere usato soltanto per le partenze da Panama.