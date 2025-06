video suggerito

Sfreccia davanti ai vigili in Mercedes, mostra il dito medio e fugge: denunciato Nei guai automobilista 37enne di San Martino Sannita: denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Sfreccia davanti al posto di controllo degli agenti della Polizia Municipale e mostra il dito medio, poi fugge via incurante dell'alt. Nei guai un 37enne di San Martino Sannita, in provincia di Benevento. L'automobilista, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato per oltraggio a pubblico ufficiale dagli agenti della Polizia Municipale. Non è chiaro il motivo dell'assurdo gesto.

I controlli nella zona dell'antistadio Imbriani

I caschi bianchi erano impegnati in una attività di controllo stradale del territorio nella zona dell'Antistadio “Carmelo Imbriani” di Benevento, quando, ad un certo punto, hanno notato una Mercedes che sopraggiungeva sulla corsia opposta a quella dove era posizionata la pattuglia con i tre agenti della Municipale. A quel punto, improvvisamente, l'automobilista ha sporto il braccio all'esterno del finestrino, facendo il gesto del dito medio all'indirizzo dei poliziotti locali.

L'uomo è stato incastrato dalla targa

A quel punto, un altro agente che era, invece, posizionato sulla stessa corsia di marcia della Mercedes ha intimato immediatamente l'alt alla vettura. Ma il conducente, incurante dell'ordine ricevuto, ha proseguito, invece, la sua marcia come se nulla fosse, dileguandosi poi nel traffico. Il gesto sconsiderato, però, gli è costato caro. I poliziotti municipali, però, avevano già annotato il numero di targa del veicolo. Per loro, quindi, è stato facile risalire all'identità del guidatore. Attraverso un rapido controllo sulle banche dati, gli agenti sono riusciti a identificare il proprietario dell'auto, che è stato poi denunciato all'autorità giudiziaria.