Sfonda il vetro e aggredisce le guardie giurate nell’ospedale di Castellammare: “Troppa attesa”

Riteneva che l'attesa perché visitassero sua moglie, arrivata al Pronto Soccorso in codice bianco, fosse troppo lunga. E così il 49enne se l'è presa coi sanitari: ha prima sfondato il vetro divisorio del triage, poi ha aggredito le tre guardie giurate che erano intervenute per fermarlo. È successo nell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (Napoli), alla fine per l'uomo sono scattate le manette: dovrà rispondere di lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento.

L'episodio risale alla notte appena trascorsa, tra mercoledì e giovedì, quando Pasquale Visciano, di Torre del Greco, già noto alle forze dell'ordine, è arrivato al Pronto Soccorso dell'ospedale stabiese per accompagnare la moglie. La donna non era grave: era stata classificata come codice bianco, che nell'elenco dei "colori" del Pronto Soccorso indica quelle condizioni non urgenti, spesso risolvibili anche col medico di base o in ambulatorio, e che, di conseguenza, vengono trattate in coda dando la precedenza a pazienti con problematiche di maggiore gravità. Come da prassi, quindi, la donna è stata fatta attendere.

E proprio questo avrebbe scatenato le ire del marito. Che, ritenendo che la moglie non venisse adeguatamente seguita, ha dato in escandescenze, ha distrutto la parete divisoria in vetro e ha aggredito le guardie giurate. Dall'ospedale è partita la chiamata al 112 e, poco dopo, al Pronto Soccorso sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Castellammare di Stabia; il 49enne è stato bloccato e arrestato; dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria.