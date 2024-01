Sfida tra pizzaioli: Errico Porzio prende in giro Gino Sorbillo e la sua pizza all’ananas Due pizzaioli notissimi, due diverse concezioni della pizza: Errico Porzio vs Gino Sorbillo sul caso ananas. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Sono passati ormai giorni dalla notizia della pizza con l'ananas inserita nei menù delle pizzerie di Gino Sorbillo e il pizzaiolo-imprenditore napoletano può tranquillamente spuntare la casella della "missione compiuta". Motivo? Della notizia ha parlato tutta l'Italia del food.

La foto della pizza pineapple è arrivata sulle pagine del New York Times e nei servizi della Cnn, a testimonianza di quanto l'unione di due fra i brand più popolari d'Italia, ovvero la pizza e la città di Napoli, associati ad uno dei personaggi del cibo napoletano più noti, possano arrivare lontano, quando vogliono.

Sorbillo ha abbozzato sulle critiche: ha incassato spesso, risposto alle più argomentate, evitato quelle volgari e nel frattempo la notizia ha viaggiato da una parte all'altra del mondo. Qualche giorno fa un suo collega emigrato nel New Jersey, mini-star di TikTok, Carmine Buonocore, con un video ha mostrato la sua pizza all'ananas fatta per gli americani, apostrofando Sorbillo: «Io sono costretto a farla perché qui la chiedono…ma tu puoi evitare!».

Stavolta invece la stoccata arriva da un pizzaiolo napoletano, quello con il quale Sorbillo si contende la palma della notorietà sui social network, ovvero Errico Porzio. I due ufficialmente non si sono mai scontrati, è chiaro però che hanno due concetti profondamente diversi quando si parla di pizza.

Il «Pizzaman» di via Tribunali e il «s'adda sapè fá» di Soccavo hanno due locali uno vicino all'altro, al Lungomare e al Vomero ed entrambi sono molto popolari. Stavolta Porzio non si è risparmiato la presa in giro con una scenetta su Tiktok nella quale immagina di prendere letteralmente a palate, usando la pala per informare le pizze, un avventore che ha l'ardire di chiedere la pizza con l'ananas nel suo locale. Qualcuno sotto il video ha commentato: «Però anche tu fai quella col wurstel». Da Sorbillo nessuna reazione, per ora. Ma il guanto di sfida è lanciato.