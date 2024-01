Il pizzaiolo italo-americano bastona Sorbillo: “La pizza ananas fa pena, qui siamo costretti a farla, ma tu no” Carmine, pizzaiolo italo-americano del New Jersey, spara sulla pizza ananas a Napoli: “Qui siamo costretti a farla perché i clienti la vogliono. Ma fa pena. Perché Sorbillo la fa a Napoli?” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Carmine Buonocore nei suoi video su Tiktok passa dall'inglese al napoletano come molti emigrati o figli di emigranti negli Stati Uniti: l' effetto è divertente e se a questo si aggiunge la sua parlantina e la sua voglia di spiegare e far vedere come si fanno le pizze per gli americani, il gioco è fatto. Così il pizzaiolo Carmine, dalla contea di Passaic, North Haledon, nel New Jersey mostra agli italiani com'è fare il pizzaiolo per gli statunitensi.

Quando il pizzaiolo italo-americano ha saputo della pizza ananas di Gino Sorbillo, news che ha fatto il giro del mondo, finendo anche in pagina sul New York Times, ha voluto esprimere la sua opinione da addetto ai lavori, mettendosi dietro al suo bancone e cucinando quella che è considerata la "vera" hawaiian pizza (perché si è sempre meridionali di qualcuno), ovvero quella di origine canadese e che poi ha trovato un certo riscontro anche negli States.

Nel suo tono sarcastico e diretto, Carmine spiega: «Sorbì, te la faccio vedere io l'hawaiana… qua in America ci distruggono con questa pizza. Non so come ti sia venuta questa idea di farla a Napoli..invece di essere contento che non te la chiedono».

Ma cosa c'è nella pizza con l'ananas? In quella prodotta nelle pizzerie di Gino Sorbillo c'è provola fresca affumicata di Agerola, olio di oliva e basilico. Sul cornicione, dopo la cottura, una spolverata di cacioricotta di capra sardo e formaggio di bufala del Cilento. L'ananas viene inserito a crudo sul disco di pasta, così quando entra in forno perde acqua, si disidrata un po' e diventa leggermente più croccante.

Nella pizza ananas americana, detta pizza hawaiana cosa ci sia lo spiega il pizzaiolo italo-americano: «Prosciutto cotto, anzi spalla cotta tagliata a pezzettini, perché questi qui (gli americani ndr.) non la vogliono la fetta sana. Anche l'ananas è a pezzettini non viene messa la fetta rotonda. Poi di solito ci metto il formaggio sopra, il bacon dovrebbe essere quello canadese che io non ho e ci metto quello americano. E poi, e il classico cheese americano non il fiordilatte o la provola affumicata».

Carmine mostra nel video Tiktok il suo prodotto e ci va giù pesante:

sta pizza già accussì fa pena poi pensa con la provola affumicata… io non ci voglio proprio pensare. Però siamo in America! Contenti loro, contento io… a Napoli ti pigliano e te vattono, Sorbì! Sei un grande pizzaiolo, ma non la fare questa pizza a Napoli!