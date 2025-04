Sequestrato per abusivismo l’ex hotel Palazzo Marina del Villaggio Coppola: vale 25 milioni Sequestrato per abusivismo Palazzo Marina a Villaggio Coppola, a Castel Volturno. Per la Procura è abusivo. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

Sequestrato in via preventiva l'ex hotel Palazzo Marina del Villaggio Coppola-Pinetamare, a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Vale circa 25 milioni di euro. L'operazione è stata eseguita dai Finanzieri del Comando Provinciale di Caserta che hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo d'urgenza, emesso dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere, seguito dal decreto di convalida del gip.

Le indagini della procura sulla lottizzazione

Sigilli all'intero immobile: un palazzo di otto piani e 104 appartamenti. Il provvedimento cautelare è stato confermato dal Tribunale del Riesame di Santa Maria Capua Vetere l'8 aprile scorso. Il sequestro arriva al termine di una complessa attività di indagine da parte della compagnia della Guardia di Finanza di Mondragone, sotto la direzione della procura sammaritana. Le indagini si sono concentrate sull'accertamento della regolarità urbanistico-edilizia del Condominio Palazzo Marina numero 3, che si trova "in un'area del Comune Castellano – scrive la Procura sammaritana – oggetto, sin dagli anni '70 di diffuso abusivismo".

Gli investigatori hanno passato al vaglio le condotte di realizzazione, secondo la procura, "di una lottizzazione abusiva dell'intero fabbricato, suddividendolo in 104 autonome unità abitative, trasformandone, illegittimamente, l'originaria destinazione d'uso da turistico ricettiva in residenziale. In base alle risultanze istruttorie, inoltre, è stato acclarato come tale immobile risultante ab origine totalmente abusivo in quanto la licenza edilizia che ne avrebbe legittimato la costruzione si è rivelata in realtà non conforme agli schemi legali".