Sequestrata società di autonoleggio nel Beneventano: non comunicava i nomi dei clienti Indagato il titolare di una società di autonoleggio nel Beneventano: l’uomo non inseriva sul portale i nominativi dei clienti, non rispettando le norme previste alla stipula dei contratti. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Non comunicava i nominativi dei clienti attraverso il portale specifico online, comportamento che, oltre a rendere difficile identificare gli utilizzatori dei veicoli, poteva favorire chi li usava per commettere reati: per questo motivo è scattato il sequestro preventivo nei confronti di una società di autonoleggio in provincia di Benevento; il provvedimento è stato eseguito oggi dalla Polizia di Stato, in esecuzione di una misura cautelare ordinata dal gip di Benevento su richiesta della Procura.

Destinatario del sequestro preventivo è il legale rappresentante della società, indagato perché indiziato di avere violato l'obbligo – penalmente rilevante, dopo l'introduzione del Decreto sicurezza – di accreditarsi sul cosiddetto portale Ca.r.g.o.s. (Car renter guardian operation system) e di provvedere alla trasmissione alla autorità di pubblica sicurezza in modalità telematica dei dati identificativi dei soggetti che noleggiano i veicoli.

Dai controlli della Polizia Stradale di Benevento, infatti, è emerso che la società non aveva adempiuto alle regole formali che la società deve adottare quando stipula i contratti di noleggio. Si legge in un comunicato della Procura, a firma del procuratore facente funzioni Gianfranco Scarfò, che il titolare, nonostante avesse stipulato diversi contratti di noleggio dopo il 12 aprile 2025, non aveva comunicato i nomi dei clienti. E non avrebbe nemmeno potuto farlo, in quanto non aveva mai richiesto alla Questura le credenziali di accesso per autenticarsi sulla piattaforma online.

L'omissione, scrive la Procura, "comporta di fatto la incompleta ed immediata identificazione dei soggetti noleggianti; fenomeno questo che si presta a preoccupanti conseguenze non tanto per l'attività in sé, ma per la difficoltà di identificare il reale utilizzatore del veicolo", col "pericolo della commissione di più gravi reati (come di fatto riscontrato nell'esperienza pratica) da parte di soggetti che possono trarre vantaggio dalla mancanza di tracciamento automatica dei dati di noleggio dell'autoveicolo".