Sequestrata e massacrata dal fidanzato a Ischia, Polizia sfonda la porta e la salva

A cura di Nico Falco

Prima ha aggredito la fidanzata in strada, e ha minacciato alcuni passanti che avevano cercato di aiutarla, poi l'ha portata in casa sua, dove l'ha sequestrata e l'ha massacrata: colpi devastanti alla testa che le hanno provocato diverse fratture al volto. E probabilmente l'avrebbe uccisa, se non fosse intervenuta una volante della Polizia e gli agenti non avessero sfondato la porta per fare irruzione.

É successo questa notte ad Ischia (Napoli), protagonista è un giovane del posto, tossicodipendente e già noto alle forze dell'ordine, che ora si trova nel carcere di Poggioreale con le accuse di lesioni gravi, tentato omicidio, resistenza a pubblico ufficiale, minacce, possesso di oggetti atti ad offendere, violazioni degli obblighi. Un mese fa l'uomo aveva aggredito un'altra persona con un cacciavite ed era stato arrestato dai carabinieri; per quella vicenda era stato condannato a 8 mesi di reclusione con pena sospesa.

La vittima è ora ricoverata in prognosi riservata nell'ospedale Rizzoli di Ischia, con fratture multiple e vaste tumefazioni al volto. Nelle prossime ore verranno effettuati accertamenti medici specifici per capire se fosse incinta e se le percosse le abbiano procurato un aborto.

Gli agenti sono intervenuti in seguito ad una segnalazione di alcuni giovani proveniente dalla zona del Testaccio del comune di Barano: un uomo aveva aggredito una donna in strada e, quando loro erano intervenuti per aiutarla, erano stati minacciati con un gancio da macellaio. Nel frattempo l'arrestato aveva portato la fidanzata nella sua abitazione e lì, oltre a minacciarla di morte, l'aveva picchiata. Quando i poliziotti sono arrivati all'appartamento lui ha prima detto di essere da solo, di non aver visto la ragazza, poi si è chiuso in casa. Gli agenti hanno dovuto sfondare la porta e, dopo aver immobilizzato l'uomo, hanno trovato la vittima agonizzante.