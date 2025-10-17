napoli
video suggerito
video suggerito

Sepolti nel bosco chili di cocaina e proiettili per Kalashnikov, il nascondiglio a Castel Volturno

In un’area rurale di Castel Volturno (Caserta) i carabinieri hanno trovato un nascondiglio pieno di droga e munizioni: oltre 400 cartucce e tre chili e mezzo di cocaina in panetti.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Nico Falco
0 CONDIVISIONI
La droga e le munizioni rinvenute a Castel Volturno (Caserta)
La droga e le munizioni rinvenute a Castel Volturno (Caserta)

Quasi tre chili e mezzo di cocaina, la pressa d'acciaio per stampare il marchio sui panetti, centinaia di munizioni, anche da guerra: un deposito di armi e droga, quello trovato in un'area di campagna a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Il nascondiglio, con tutta probabilità utilizzato dalla malavita organizzata locale, è stato scoperto dai carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale Carabinieri di Mondragone nel corso di un servizio di contrasto allo spaccio di stupefacenti effettuati nella scorsa notte.

La droga e i proiettili erano in un'area boschiva, in parte sottoterra e nascosti dalla vegetazione. Complessivamente sono stati trovati e sequestrati diversi panetti di cocaina, per un peso totale di 3.39 chili; erano conservati insieme ad uno "stampo" in acciaio e a una pressa, materiale che sarebbe stato usato per imprimere sui panetti un segno distintivo; è un segno, secondo gli investigatori, che di lì a poco la droga sarebbe stata smerciata sul territorio e che quindi il nascondiglio costituiva una delle ultime tappe della "filiera dello spaccio" locale. Accanto alla droga, le munizioni. A centinaia. In totale sono state sequestrate 441 cartucce, tra cui 57 proiettili da guerra calibro 7.62×39, ovvero quelli utilizzati per gli Ak-47, i Kalashnikov; nelle buste c'erano poi altre cartucce per pistole e fucili di diverso tipo (calibro 12, .44 Magnum, .38, 7.65, 9×21, .380 e .22 LR).

Nel nascondiglio, infine, c'era anche un giubbetto antiproiettile sottogiacca, privo di matricola. Tutto il materiale sequestrato è ora a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. Proseguono, intanto, le indagini dei carabinieri per risalire alla provenienza di sostanze stupefacenti e munizioni e capire chi li aveva nascoste nel bosco.

Caserta
Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Retroscena
Il segnale di Gaetano Manfredi al Pd: resta sindaco a Napoli e governa con Fico in Regione
Il M5s in Campania punta su Trapanese. La paura di Fico e Conte: è finire stritolati dal campo largo
Gennaro Sangiuliano capolista di Fdi in Campania, è tutto pronto. Ma il suo obiettivo è un altro
De Luca toglie il suo nome dal simbolo della lista. Si tratta sui candidati
M5s contro la candidata deluchiana Lettieri: usa il simbolo della Regione sui manifesti elettorali
Maria Rosaria Boccia si candida con Bandecchi in Campania
I vescovi della Campania invitano al voto
Edmondo Cirielli e Giosy Romano, patto elettorale nelle liste del centrodestra
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
napoli
api url views