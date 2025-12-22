Sei quintali di dolci di Natale sequestrati dai Nas: erano pericolosi per la salute

Oltre sei quintali di dolci natalizi di vario genere sequestrati dai Nas: erano privi di tracciabilità e tenuti in locali sporchi e non a norma.

Oltre sei quintali di dolci natalizi sequestrati dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno, che hanno intensificato i controlli sugli articoli natalizi e alimenti tipici, ispezionando numerosi esercizi commerciali, rilevando “non conformità” in undici casi. In particolare, nel mirino dei Nas diverse pasticcerie tra Irpinia, Sannio, Cilento e l'agro Nocerino-Sarnese, nelle quali sono state rilevate, a vario titolo, diverse problematiche: criticità igienico-sanitarie come pareti sporche, pulizia straordinaria carente, soluzioni di continuità sulle superfici calpestabili, ma anche necessità di implementare le misure per contrastare gli animali infestanti, presenza di umidità dovuta a infiltrazioni e perfino depositi ingombrati da materiale non pertinente.

Inoltre, in alcune pasticcerie tra la Valle Telesina e nel Salernitana, tutti gli alimenti sequestrati sono risultati privi delle indicazioni sulla tracciabilità. E così, al termine degli accertamenti, sono scattati ulteriori sequestri, per un totale complessivo di oltre sei quintali di dolci natalizi di vario genere. Infine, presso presso due rivenditori che si trovano nella città della Salerno e nella corrispettiva Valle dell’Irno, i Carabinieri del Nas hanno sequestrato oltre 650 addobbi e decorazioni natalizie “non conformi” alle normative europee, tra cui personaggi del presepe e palline di Natale, tutti privi delle informazioni obbligatorie a tutela del consumatore. In totale, al termine dell'operazione, sono state elevate sanzioni amministrative per un importo pari a diecimila euro, e segnalate alle autorità amministrative undici persone.