Scuole a Napoli, controllori del Comune per distanze e mascherine anti-Covid da settembre Arrivano a settembre i “controllori” anti-Covid19 del Comune nelle scuole di Napoli, per richiamare studenti e genitori al rispetto delle normative anti-contagio (distanziamento, mascherina e divieti di assembramenti). Palazzo San Giacomo impiegherà 50 lavoratori ex Apu disoccupati, pagandoli 580 euro al mese.

Arrivano a settembre i “controllori” anti-Covid19 del Comune nelle scuole di Napoli, per richiamare studenti e genitori al rispetto delle normative anti-contagio (distanziamento, mascherina e divieti di assembramenti). Palazzo San Giacomo impiegherà i 50 lavoratori ex Apu, nei progetti di utilità sociale. Il Comune pagherà 580 euro al mese ai disoccupati per dare una mano contro la pandemia, come previsto dalla delibera di Giunta comunale 39 dello scorso 5 febbraio. Gli ex Apu sono già stati impiegati quest'estate per i controlli sulle spiagge. Il progetto è stato finanziato fino al prossimo 31 dicembre.

Verifiche nelle 10 scuole dell'infanzia

Il via libera all'utilizzo degli Apu per i controlli nelle scuole comunali è stato annunciato questa mattina in commissione Lavoro, presieduta da Vincenzo Solombrino. Gli ex Apu saranno a presidio di 10 scuole dell’infanzia cittadine, sempre in un progetto di utilità sociale legato all’emergenza Covid-19. Non ci saranno interruzioni nella collaborazione prestata dagli Apu, già utilizzati in estate sulle spiagge in funzione anti-assembramento. È stato infatti risolto il problema del loro utilizzo nei primi 15 giorni di settembre, fino alla riapertura delle scuole.

Il responsabile dell’area Educazione e Diritto allo Studio, Giovanni Paonessa, e il dirigente servizio Sostegno all’occupazione, Massimo Pacifico, hanno oggi relazionato sul piano operativo predisposto in collaborazione con il servizio Tutela del Mare in questo mese di agosto nel quale, come ha sottolineato Massimo Pacifico, è stato anche positivamente risolto il complesso problema del pagamento per le attività prestate nel mese di luglio.

Dal 13 settembre, quando già è previsto un afflusso di genitori presso gli edifici scolastici, gli ex APU presidieranno l’esterno delle 10 scuole dell’infanzia comunali nelle 10 Municipalità. “Saranno divisi in gruppi di 5 – ha spiegato Giovanni Paonessa – e firmeranno un foglio di presenza presso le segreteria delle scuole dell’infanzia indicate dalle Municipalità stesse. Le scuole dell’infanzia saranno quelle che, attigue o coabitanti con scuole statali, hanno maggiore probabilità di essere luoghi di assembramento all’entrata e all’uscita da scuola”.

“Si tratta di un servizio sostanzialmente informativo – ha precisato Paonessa – svolto non in sostituzione ma in affiancamento con il servizio di vigilanza dei servizi comunali, in primis della Polizia Locale. I 12 giorni che precedono l’apertura delle scuole vedranno i 50 ex APU impegnati, con il servizio Tutela del Mare, in un bilancio del lavoro svolto sulle spiagge cittadine e di restituzione delle criticità riscontrate, un’attività sicuramente utile in vista dell’analogo impegno da svolgere presso le scuole”. Compiacimento ha espresso il presidente della commissione Lavoro, Vincenzo Solombrino, e con lui i consiglieri Laura Bismuto (Misto) e Alfonso Merolla (Davvero Sostenibilità & Diritti).