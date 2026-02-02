Scuolabus modificati per farci entrare più bambini, a discapito della sicurezza: sequestri e multe a Napoli

La Polizia Municipale ha controllato numerosi scuolabus nella zona di corso Malta e nelle strade limitrofe; sospese anche patenti e ritirate carte di circolazione.

Immagine di repertorio

Una vasta operazione della Polizia Municipale di Napoli è andata in scena oggi, lunedì 2 febbraio, a tutela specialmente della salute e della sicurezza dei più giovani. I controlli degli agenti del Nucleo di Polizia Turistica della Municipale, che si sono svolti nella zona di corso Malta e nelle strade limitrofe, hanno riguardato infatti gli scuolabus, adibiti al trasporto degli studenti negli istituti scolastici della zona. Tante le irregolarità riscontrate dagli agenti, tra cui soprattutto le modifiche strutturali apportate ai mezzi, che erano stati alterati per aumentarne la capienza, a discapito della sicurezza dei passeggeri.

Nel corso dei controlli, i poliziotti municipali hanno pertanto provveduto a sequestrare due scuolabus, mentre sono state 12 le contravvenzioni elevate per infrazioni al Codice della Strada: 3 perché era stato adibito a noleggio con conducente un veicolo non destinato a tale uso; 3 per trasporto di persone in sovrannumero; 2 perché era stato abusivamente modificato il veicolo; uno per omessa revisione; uno per mancanza dei documenti di circolazione al seguito; uno per omesso uso delle cinture di sicurezza; uno per dispositivi di sicurezza non funzionanti.

Infine, nel corso dei controlli, gli agenti della Polizia Municipale di Napoli hanno sospeso 3 patenti di guida e hanno ritirato 3 carte di circolazione.