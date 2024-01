Scuola in gita a Napoli, ma l’autobus è senza revisione: bloccato sulla Tangenziale, scatta il fermo Gli studenti, che stavano andando a visitare il Teatro San Carlo, hanno dovuto attendere un altro autobus per proseguire la gita a Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Una gita spensierata, una giornata fuori porta con i propri compagni di scuola, ha rischiato di trasformarsi in un incubo per una scolaresca proveniente da un istituto comprensivo di Itri (nella provincia di Latina) in visita a Napoli: l'autobus preso a noleggio dall'istituto per raggiungere il capoluogo campano, infatti, aveva la revisione scaduta; il mezzo era dunque potenzialmente pericoloso per docenti e studenti che si trovavano a bordo.

Gli agenti della Sottosezione di Fuorigrotta della Polizia Stradale, durante controlli sul territorio, hanno fermato il pullman sulla Tangenziale di Napoli: a bordo una scuola in gita, che stava raggiungendo il Teatro San Carlo per una visita. I poliziotti, controllando i documenti del mezzo, hanno scoperto che non era stato sottoposto alla revisione periodica, scaduta ormai nell'ottobre del 2023. Il veicolo, pertanto, è stato sottoposto a fermo amministrativo, mentre il conducente è stato multato per la mancata revisione.

Gli studenti in gita hanno dovuto attendere un altro autobus

Dal momento che il bus è stato sottoposto a fermo, gli studenti e i docenti sono stati costretti a interrompere momentaneamente il viaggio e ad attendere, all'interno di un'area di servizio della Tangenziale di Napoli, l'arrivo di un altro pullman, con il quale hanno poi potuto proseguire la gita verso il teatro lirico partenopeo.