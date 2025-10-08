napoli
Campi Flegrei

Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico in corso dalle 13,46

Sciame sismico in corso dalle 14,12 di oggi ai Campi Flegrei, la scossa più forte di magnitudo 1.7.
A cura di Pierluigi Frattasi
Campi Flegrei

Uno sciame sismico è in corso ai Campi Flegrei con la scossa più forte di magnitudo 1.7 registrata alle ore 14,12 e una profondità di 2,5 km dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 13:46 (UTC 11:46) del 08/10/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e una magnitudo massima Md = 1.7 ± 0.3

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:

Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:

  • – Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
  • – Protezione Civile: 081/18894400

In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.

