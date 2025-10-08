Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico in corso dalle 13,46
Uno sciame sismico è in corso ai Campi Flegrei con la scossa più forte di magnitudo 1.7 registrata alle ore 14,12 e una profondità di 2,5 km dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.
L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 13:46 (UTC 11:46) del 08/10/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.
All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e una magnitudo massima Md = 1.7 ± 0.3
Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0:
Per eventuali segnalazioni di danni e/o disagi è possibile chiamare i seguenti numeri:
- – Centrale Operativa Polizia Municipale: 081/8551891
- – Protezione Civile: 081/18894400
In considerazione di quanto sopra esposto l’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi dello sciame sismico in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno. Entro 3/6 ore seguirà ulteriore aggiornamento in funzione dell’evoluzione del fenomeno.