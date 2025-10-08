Scossa di terremoto ai Campi Flegrei, sciame sismico in corso dalle 13,46

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Campi Flegrei ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Uno sciame sismico è in corso ai Campi Flegrei con la scossa più forte di magnitudo 1.7 registrata alle ore 14,12 e una profondità di 2,5 km dai sismografi dell'Osservatorio Vesuviano dell'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare al Comune di Pozzuoli, guidato dal sindaco Luigi Manzoni, che a partire dalle ore locali 13:46 (UTC 11:46) del 08/10/2025 è in corso uno sciame sismico nell’area dei Campi Flegrei.

All’orario di emissione del presente comunicato sono stati rilevati in via preliminare 5 terremoti con magnitudo Md ≥ 0.0 (5 localizzati) e una magnitudo massima Md = 1.7 ± 0.3

Si riporta l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo Md ≥ 1.0: