Scoppia la rissa in via Mezzocannone, 16enne in ospedale col naso rotto Movida violenta a Napoli: un 16enne in ospedale col naso rotto dopo una rissa, poche ore prima un 12enne era stato accoltellato da un coetaneo.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Due giovanissimi, entrambi minorenni, sono rimasti feriti nel centro di Napoli tra ieri sera e la notte appena trascorsa durante risse tra ragazzini: oltre al 12enne accoltellato da un coetaneo, un 16enne è finito al Pronto Soccorso per una frattura al naso. Sulla prima vicenda indagano i carabinieri, che hanno rintracciato nella notte il presunto responsabile, mentre per la seconda le indagini sono affidate alla Polizia di Stato.

Il 16enne è stato ricoverato nella notte di Napoli; non è in gravi condizioni, per lui una prognosi di 25 giorni. Dai primi accertamenti, svolti dalla Polizia, il ragazzo sarebbe stato ferito in via Mezzocannone; alcuni sconosciuti si sarebbero avvicinati a lui e ai suoi amici e sarebbe partita una lite. Alla base ci sarebbero stati futili motivi, forse uno spintone involontario o uno sguardo ritenuto di troppo, e la discussione sarebbe velocemente trascesa in rissa. Soccorso, il 16enne è stato trasportato all'ospedale Cto, dove è stato raggiunto dagli agenti per l'avvio delle indagini.

A 12 anni accoltella coetaneo a piazza Municipio

Ieri sera un 12enne era stato portato al Pronto Soccorso del Pellegrini con coltellate a torace, schiena e braccia. Dopo la stabilizzazione era stato trasferito al pediatrico Santobono. Dalle indagini, svolte dai carabinieri, è emerso che era stato ferito in piazza Municipio, nei pressi del teatro Mercadante, durante una rissa tra coetanei; nella notte è stato individuato il presunto aggressore: ha anche lui 12 anni, per via dell'età non è ancora imputabile, è stato segnalato ai servizi sociali e all'autorità giudiziaria e affidato ai genitori.