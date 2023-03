Rissa tra giovanissimi a Napoli, 12enne ferito a coltellate al petto Un 12enne è stato ferito a coltellate nel centro di Napoli; sarebbe stato colpito durante una rissa tra coetanei in piazza Municipio.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un 12enne napoletano è stato ricoverato nella tarda serata di ieri per coltellate in varie parti del corpo, tra cui il torace: sarebbe stato ferito durante una rissa scoppiata nei pressi di piazza Municipio tra due gruppi di giovanissimi. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno raccolto diverse testimonianze per ricostruire l'episodio.

Il ragazzino, inizialmente portato al Pronto Soccorso dell'ospedale dei Pellegrini, dopo la stabilizzazione è stato trasferito al pediatrico Santobono in codice rosso; le sue condizioni sarebbero gravi ma i medici avrebbero escluso il pericolo di vita. La diagnosi parla di "plurime ferite lacerocontuse a torace, schiena e arti superiori".

Le indagini sono affidate ai militari del Nucleo Operativo della Compagnia Centro. Stando alle prime risultanze il 12enne sarebbe stato avvicinato in strada da un gruppo di coetanei mentre era con degli amici vicino al teatro Mercadante; il motivo del litigio non è ancora chiaro, ma la situazione sarebbe ben presto trascesa in rissa e uno degli sconosciuti avrebbe estratto un coltello e sferrato diversi fendenti verso il 12enne. Per la ricostruzione sono state acquisite le registrazioni di alcune videocamere di sorveglianza che riprendono la zona del ferimento.

Agguato a Mergellina, in pericolo di vita reggente del clan

Nella notte un agguato è stato consumato a Mergellina, nella zona degli chalet: un pregiudicato 19enne di Pianura, indicato da fonti investigative come reggente del clan Marsicano-Esposito, è stato raggiunto da due colpi d'arma da fuoco mentre era in auto con un amico. Operato d'urgenza, il ragazzo è in Rianimazione e in pericolo di vita.