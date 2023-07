Scoperto un istruttore di scuola guida abusivo in una autoscuola del Napoletano Non era abilitato, ma insegnava comunque in un’autoscuola della provincia di Napoli: istruttore abusivo e titolare denunciati dalla polizia.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Lo hanno scoperto mentre stava tenendo una lezione teorica per ottenere le patenti di guida, ma in realtà non era un insegnante né possedeva i requisiti per farlo. La polizia, che era arrivata per dei controlli, lo hanno così denunciato e sanzionato, assieme al titolare dell'autoscuola, che si trova nella provincia di Napoli. Un normale controllo che ha portato dunque alla scoperta dell'abusivo, quello avvenuto venerdì scorso.

Gli agenti della Polizia di Stato si erano presentati in un'autoscuola in provincia di Napoli per normali controlli: grande lo stupore quando hanno scoperto che la persona che in quel momento stava tenendo una lezione teorica, in realtà non ne aveva alcun requisito. Si trattava di una lezione per le patenti di categoria A e B, rispettivamente valide per tutti i tipi di motociclette la prima e le comuni autovetture la seconda. Eppure, l'istruttore non era in possesso dei prescritti requisiti abilitativi all’insegnamento richiesti dal Ministero dei Trasporti, fanno sapere gli agenti di Polizia. E così, gli agenti della Polizia Stradale di Sorrento, hanno sanzionato amministrativamente l'uomo, segnalandolo alla Motorizzazione di Napoli. Stesse sanzioni e segnalazioni anche per il titolare dell'autoscuola.