Scontro tra due moto a Posillipo, due 20enni feriti, uno è grave in ospedale: incidente a via Petrarca

Immagine di repertorio

Scontro tra due moto a Posillipo, il quartiere collinare di Napoli. L'impatto è violentissimo. I due conducenti, entrambi ventenni, sono sbalzati dal sellino e cadono rovinosamente a terra. Uno dei due, 24 anni, resta gravemente ferito. Trasportato in codice rosso in ospedale, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'altro, 22 anni, anche lui ferito, ma non gravemente. È stato trasportato al Pronto Soccorso ospedaliero, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Il violento incidente stradale, a quanto apprende Fanpage.it da fonti qualificate, è avvenuto questa notte, venerdì 8 agosto, in via Petrarca, all'altezza della banca Unicredit.

Incidente in via Petrarca nella notte: arriva la Polizia Locale

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia locale, della pattuglia Cot Avvocata, coordinati dalla Centrale Operativa, guidata dal Comandante Lucio Sarnacchiaro. Secondo le prime informazioni, si sarebbe trattato di uno scontro tra due moto. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamenti. I feriti sono due, come detto, si tratta dei due conducenti delle moto. Il primo classe 2001, il più grave, in prognosi riservata, l'altro classe 2003, con lievi escoriazioni e contusioni. Nell'ultima settimana a Napoli si sono registrati vari incidenti stradali, ma, a quanto si apprende, nessuno particolarmente grave per fortuna. Sulla vicenda sono in corso le indagini dei caschi bianchi. Gli agenti della Polizia locale hanno eseguito i rilievi del caso e raccolto le prime testimonianze. Non si esclude che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.