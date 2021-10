Scontro tra due auto sull’Asse Mediano: morto un uomo di 40 anni L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 ottobre, tra Afragola e Frattamaggiore, in direzione Lago Patria. Due automobili si sono scontrate per cause che sono ancora in corso di accertamento: ad avere la peggio un uomo di 40 anni, che purtroppo è deceduto nell’impatto.

A cura di Valerio Papadia

Un tragico incidente stradale si è verificato nella tarda mattinata di oggi, sabato 2 ottobre, sull'Asse Mediano, lunga arteria che mette in collegamento Napoli con l'hinterland settentrionale. Da quanto si apprende, verso mezzogiorno, due automobili si sono scontrate, per cause che sono ancora in corso di accertamento, nel tratto compreso tra Afragola e Frattamaggiore, in direzione Lago Patria: purtroppo un uomo di 40 anni, del quale non sono state ancora rese note le generalità, è deceduto nell'impatto; a nulla sono valsi i tentativi di fargli salva la vita dei sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul posto.

Sul luogo della tragedia sono intervenute anche le forze dell'ordine, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente e per accertare eventuali responsabilità. Sul posto, inoltre, è intervenuto anche il personale Anas per gestire la circolazione automobilistica, che è risultata fortemente rallentata su quasi tutto l'Asse Mediano per gran parte della giornata.

