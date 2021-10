Treno travolge auto sui binari a Maddaloni: vettura distrutta, salve le 2 ragazze a bordo Automobile travolta sui binari a Maddaloni, nel Casertano. Salve le due ragazze a bordo della vettura, completamente distrutta: sono riuscite a scendere dall’auto prima che il treno la colpisse in pieno, distruggendola. Interrotta la circolazione ferroviaria, vigili del fuoco al lavoro per rimuovere i rottami.

La vettura distrutta dal treno.

Un treno Intercity ha travolto un'automobile sui binari all'altezza del comune di Maddaloni, nel Casertano. Salve le due ragazze a bordo, che sono riuscite a scendere dall'autovettura. L'impatto è avvenuto poco prima delle 4 di questa mattina. Interrotta la circolazione ferroviaria in attesa che vengano eseguiti tutti i rilievi del caso e che la vettura, ridotta ad un ammasso di lamiere, venga rimossa dai binari.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Caserta sono all'opera da diverse ore per rimuovere il veicolo distrutto dai binari. Stando a quanto costruito finora, l'automobile si trovava in prossimità di via Pioppo Lungo, nel territorio del comune casertano di Maddaloni, dove si trova anche un passaggio a livello. La vettura sarebbe rimasta bloccata in un terrapieno adiacente ai binari non riuscendo a ripartire: a quel punto è sopraggiunto un treno Intercity proveniente da Roma e diretto a Napoli via Cancello. Le ragazze sono subito scese dalla vettura mentre il treno non è riuscito ad evitare l'impatto con l'automobile, distruggendola dopo averla colpita in pieno. Le giovani, sotto choc, hanno atteso l'arrivo dei soccorsi giunti poco dopo: per loro, a parte il comprensibile spavento, nessun danno fisico. La circolazione ferroviaria si è così interrotta per l'intera mattinata con le forze dell'ordine che hanno provveduto ad ascoltare le testimonianze ed effettuare i rilievi sul posto, mentre i vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area sgombrandola anche dai rottami della vettura stessa.