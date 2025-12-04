Scontro tra due auto Bmw-Panda, l’utilitaria si ribalta: un ferito in ospedale. Incidente a Eboli

Scontro tra due auto, una Bmw e una Fiat Panda, sulla strada nazionale a Cioffi, località di Eboli, in provincia di Salerno. Ad avere la peggio l'utilitaria, che perde il controllo e si ribalta, finendo la sua corsa rovesciata su un fianco. C'è un ferito, soccorso dall'ambulanza e portato in ospedale. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi, giovedì 4 dicembre, attorno alle ore 12,00. La strada è stata provvisoriamente chiusa alla circolazione per consentire le operazioni di soccorso. Sul posto forze dell'ordine, vigili del fuoco e ambulanza del 118 dei volontari della Vopi dell'Asl di Salerno. Nell'impatto una persona è rimasta ferita ed è stata trasportata in ospedale.

Incidente sulla strada nazionale in località Cioffi di Eboli

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, le due auto stavano percorrendo entrambe la strada nazionale nella stessa direzione, quando, per motivi ancora in corso di accertamento, si sarebbero scontrate all'altezza della località Cioffi di Eboli. L'impatto è stato molto violento. Entrambe le vetture sono rimaste pesantemente danneggiate. La Panda si è rovesciata su un fianco e il conducente è rimasto ferito. Analogamente anche la Bmw ha riportato ingenti danni e non è stata più in grado di marciare. I vigili del fuoco ed il personale sanitario hanno provveduto ad aiutare i due automobilisti infortunati. In particolare quello rimasto intrappolato all'interno dell'auto ribaltata. Le forze dell'ordine hanno eseguito i rilievi del caso ed acquisito le testimonianze dei presenti. Non è escluso che possano essere ricercate anche eventuali immagini di telecamere nella zona per avere ulteriori elementi utili alle indagini.