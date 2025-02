video suggerito

Scontro tra auto sulla Tangenziale di Napoli: 2 km di coda. Incidente a Corso Malta Incidente all’altezza dell’uscita di Corso Malta, in direzione Capodichino. Due chilometri di coda. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Pierluigi Frattasi

Un violento incidente stradale è avvenuto sulla Tangenziale di Napoli oggi pomeriggio, martedì 11 febbraio 2025. Secondo le prime ricostruzioni si sarebbero scontrate due automobili all'altezza dell'uscita di Corso Malta. Il sinistro ha paralizzato il traffico, si registrano code di circa 2 chilometri. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. A quanto apprende Fanpage.it, l'incidente è avvenuto attorno alle ore 18,00, all'altezza del km 18 e 300 est, in direzione di Capodichino, prima dell'uscita del casello di Corso Malta che si trova in prossimità del viadotto.

Incidente prima di Corso Malta, 2 km di coda

Nell'impatto sono rimasti coinvolti due veicoli. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti. Secondo le prime informazioni, non ci sarebbero feriti. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, con il personale della Tangenziale di Napoli e le forze dell'ordine che hanno eseguito i rilievi del caso.

Per motivi di sicurezza, è stata temporaneamente chiusa la sola corsia di sorpasso, in modo da consentire il deflusso della circolazione sulle restanti corsie disponibili. Ciò nonostante, anche considerando la fascia oraria di punta, durante la quale è avvenuto l'incidente, si registrano ugualmente grossi disagi con attese e lunghe code. Molti automobilisti pendolari, infatti, sono stati sorpresi dal sinistro mentre facevano rientro a casa dagli uffici. Al momento, Tangenziale ha comunicato che ci sarebbero circa 2 chilometri di coda in direzione Capodichino. Ma la situazione è sotto controllo e si prevede che in poco tempo possa essere ripristinata la regolare circolazione.